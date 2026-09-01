Богдан Гуськов отреагировал на второе поражение Умара Нурмагомедова в UFC

Боец UFC узбекистанец Богдан Гуськов прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Расстроился поражению Нурмагомедова. Хотелось бы, чтобы на вершине было побольше наших ребят. Там есть Пётр Ян, Умар стремился туда. Но я уверен, что это поражение сделает его сильнее, оно не сломает Нурмагомедова. Его сокомандники не дадут ненужным мыслям зайти в голову. Его карьера светит яркими лучами. У них такой дивизион, что и нет ярких претендентов. Одержи две крутые победы, и тебе дадут шанс подраться за титул. Я два года в UFC, и у меня появился этот шанс. Ты должен сиять», — приводит слова Гуськова издание MMA.Metaratings.ru.