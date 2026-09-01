Сехудо — о поражении Нурмагомедова: в 9 случаях из 10 у Умара всё получилось бы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Умар – выходец из великолепной школы. Хорошие тейкдауны, он контролировал первый раунд, но его просто поймали [ударом]. Такое случается. Иногда вас просто ловят. В 9 случаях из 10 у Умара всё получилось бы. Это был один из тех боёв, когда вас просто ловят, вот и всё», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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