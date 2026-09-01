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Камару Усман: люди раздувают поражение Умара Нурмагомедова

Камару Усман: люди раздувают поражение Умара Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«В этом спорте у вас может быть всё, но знаете что? Вы можете пропустить удар по шее и отключиться. Мы уже такое видели. Мы видели, как люди пропускают удар ногой в артерию и «засыпают», сразу же. Такое случается. Вы пропускаете удар, а Сонг Ядонг оказывается в позиции сверху и добивает. Умару нечего стыдиться. Люди раздувают всё это: «Оу, он проиграл». Как по мне, люди сделали из этого слишком большую проблему», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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