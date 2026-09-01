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Фархутдинов: Батыргазиев вернулся и хочет принять участие в ОИ-2028

Фархутдинов: Батыргазиев вернулся и хочет принять участие в ОИ-2028
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о возвращении олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева на любительский ринг.

«Наш олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев попробует отобраться на ещё одни Игры. Уже попросил, чтобы его допустили к отбору на Кубке России в январе. Он набирает форму, готовится к весовой категории до 65 килограммов. Этот вес вообще очень сильный: там чемпион мира Попов, Магомедов, много других ребят. В целом, все веса очень сильные», — сказал Виктор Фархутдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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