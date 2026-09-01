Умар Нурмагомедов опустился на три позиции в рейтинге UFC после поражения от Ядонга

Обновился рейтинг бойцовского промоушена UFC в легчайшем весе после турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг, победивший техническим нокаутом бывшего претендента на титул россиянина Умара Нурмагомедова, поднялся на третью строчку.

Рейтинг UFC в легчайшем весе (топ-10):

Чемпион – Пётр Ян (Россия);

1. Мераб Двалишвили (Грузия).

2. Шон О’Мэлли (США).

3. Сонг Ядонг (Китай).

4. Марио Баутиста (США).

5. Умар Нурмагомедов (Россия).

6. Кори Сэндхаген (США).

7. Дэвид Мартинес (Мексика).

8. Раони Барселос (Бразилия).

9. Фарид Башарат (Великобритания).

10. Маркус Макги (США).