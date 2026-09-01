Арман Царукян объяснил, почему готовится к боям и в России, и в США

Российский боец UFC Арман Царукян объяснил, почему готовится к своим выступлениям и в России, и в Соединённых Штатах.

«В России, Армении хорошая вольная борьба, поэтому я много работаю над своей вольной борьбой, своим боксом. Но здесь [в США] больше бойцов, с которыми можно спарринговать… и грэпплинг здесь лучше, чем в России», — сказал Царукян в эфире программы Deep Waters.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США) Царукян сразится с бразильцем Маурисио Руффи.