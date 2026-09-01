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«Он нокаутировал Физиева». Царукян объяснил, почему с опаской относится к бою с Руффи

«Он нокаутировал Физиева». Царукян объяснил, почему с опаской относится к бою с Руффи
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке с бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Если говорить о стойке, он невероятный ударник. Он нестандартный боец, ему не нужно держать руки у головы, он выбрасывает удары из любой позиции. Тяжело даже найти нужного спарринг-партнёра.

Я буду осторожен в стойке и сделаю ставку на борьбу. Он опасен в стойке. У него взрывной прямой удар рукой, он нокаутировал одного из лучших ударников в нашем дивизионе Физиева. Вот почему мне нужно сделать ставку на борьбу, вымотать его, а уже затем работать в стойке», — сказал Царукян в эфире программы Deep Waters.

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