Кайо Борральо ответил на вызов Хамзата Чимаева

Бразильский боец среднего веса (до 84 кг) Кайо Борральо ответил на вызов бывшего чемпиона россиянина Хамзата Чимаева, ранее включившего его в список желаемых соперников.

«Наконец кто-то назвал моё имя! Брат, ты знаешь, я люблю тебя. Я готов к бою в «Мэдисон-Сквер-Гарден» в ноябре или на арене T-Mobile в декабре! Просто дай знать», – написал Борральо в социальных сетях.

Кайо Борральо 33 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

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