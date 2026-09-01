Турнир ACA 208 в Грозном приурочат к юбилею Рамзана Кадырова

Бойцовский турнир ACA 208, который состоится 4 октября в Грозном, будет приурочен к 50-летнему юбилею главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ко Дню города. Об этом сообщил глава организации Магомед Бибулатов.

Напомним, в главном бою чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Дауд Шайхаев проведёт защиту титула против соотечественника Биберта Туменова.

В соглавном событии бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов дебютирует в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и сразится с бразильцем Глейсоном Тибау.

Турнир пройдёт в спорт-холле «Колизей». Вход для всех зрителей на арену будет бесплатным.