Главный тренер сборной России по боксу прокомментировал сокращение весовых категорий на ОИ

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов прокомментировал сокращение весовых категорий на Олимпийских играх. Напомним, теперь у мужчин дивизионы до 55, до 60, до 65, до 70, до 80, до 90 и свыше 90 кг.

«Очень жаль, конечно, очень. Особенно, конечно, азиатские страны недовольны, у них исторически маленькие веса сильные, а категорию до 50 килограммов убрали. И у нас этот вес очень сильный, медалисты чемпионата мира, чемпионы Европы. Впрочем, эти ребята будут принимать участие во всех других крупных турнирах. А отбор на ОИ уже будет идти именно в семи олимпийских категориях», — сказал Фархутдинов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.