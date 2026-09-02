Фархутдинов рассказал, какие лидеры сборной России пропустят ЧЕ-2026

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал лидеров национальной команды, которые пропустят предстоящий чемпионат Европы в Болгарии.

«К сожалению, в категории до 90 килограммов Шарабутдин Атаев, наш лидер и двукратный чемпион мира, получил травму. Я в него верю и надеюсь, но надо сначала залечить травмы, чтобы потом продолжить оставаться лидером в этом весе.

Плюс Муслим Гаджимагомедов, наш трёхкратный чемпион мира, тоже получит отдых. Много боёв, много соревнований, надо иногда делать небольшую паузу. Ну и чемпион мира Джамбулат Бижамов, у него летом свадьба, перенести никак было нельзя. Вот эти три топовых наших боксёра мы освободили, поэтому вторые номера в этих весовых категориях поедут на чемпионат Европы», — сказал Фархутдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.