Царукян сказал, кто должен стать следующим соперником Илии Топурии в UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян считает, что следующим соперником бывшего чемпиона дивизиона грузина Илии Топурии должен стать британец Пэдди Пимблетт.

«Топурия против Пэдди Пимблетта. Устроит ли бой UFC? Этот бой имеет смысл, но я так не думаю. Они не сделают этот бой. Потому что им нужны оба. Они не хотят поражения Пэдди и не хотят ещё одного поражения Илии. Они дадут ему кого-то лёгкого», — сказал Царукян в эфире программы Deep Waters.

Напомним, на минувшем турнире UFC Freedom 250 в июне Топурия потерпел первое поражение в карьере, уступив техническим нокаутом (отказ от продолжения) американцу Джастину Гейджи.