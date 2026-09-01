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Мойкано высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом на турнире UFC 286

Мойкано высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом на турнире UFC 286
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Бывший претендент на титул в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано высказался о поражении Умара Нурмагомедова нокаутом от Сонга Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, заявив, что это стало искуплением для смешанных единоборств.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Невероятный нокаут. Остается вопрос: эпоха обнимашек заканчивается? Махачев в последнем бою победил Гэрри, но это далось ему тяжело. Его почти избили, особенно в четвёртом раунде. На этот раз расплата пришлась быстрее. Уже во втором раунде совершенно неожиданно китайский боец отправил Умара в нокаут. К сожалению, я не смотрел бой в прямом эфире и не смог стать свидетелем момента славы, момента искупления для ММА. Такое должно происходить чаще», — приводит слова Мойкано FightLuck в социальной сети Х.

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