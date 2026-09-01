Российские сайты-мошенники начали продавать билеты на бой Бивол — Смит

После объявления предварительных договорённостей между компаниями RCC Boxing и Matchroom об организации поединка чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO, The Ring, IBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола и британца Каллума Смита в сети активизировались сайты-мошенники, которые уже продают билеты на турнир, сообщает пресс-служба RCC.

Цена билета на подобных сайтах доходит до 90 000 рублей, хотя факт проведения поединка в Екатеринбурге ещё не утверждён, равно как и не анонсирована сама билетная программа.

«Единственный официальный билетный оператор системы RCC — это сайт «Кассир». Остальные сайты занимаются продажей несуществующих билетов и пройти на турнир по ним невозможно», — сообщили в пресс-службе RCC.