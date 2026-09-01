Тренер Гассиева высказался о возможном бое Мурата с Хрговичем

Тренер чемпиона WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева Антон Кадушин заявил, что объединительный бой с обладателем пояса IBF Филипом Хрговичем в ближайшее время не состоится.

«Что касается Мурата… Об объединительном бое с Хрговичем пока речь идти не может, потому что хорват на 100% возьмёт паузу. Далее мы с интересом будем наблюдать за реваншем Дюбуа – Уордли [17 октября]. Сейчас Итаума перестал быть претендентом на пояс по версии WBA, и нам в Международной боксерской ассоциации назначили претендента в лице Джаррелла Миллера. В данный момент ведутся переговоры по бою с Миллером. Как будет дальше — посмотрим. Дай бог, до конца года Мурат проведет ещё один поединок», — приводит слова Кадушина «Матч ТВ».