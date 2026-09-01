The Ring поделился эмоциональной речью из угла Хрговича во время боя с Итаумой

Издание The Ring поделилось словами команды Филипа Хрговича, которая эмоционально поддерживала хорватского боксёра во время боя с Мозесом Итаумой.

Раунд 3: «Но это был хороший раунд. Да, дай ему двигаться, пусть немного выдохнется. Мне просто нужно больше активности, ещё больше активности.

Раунд 5: Выматывай его. Выматывай, да? Выматывай. Мне не понравился тот последний апперкот. Это был отличный раунд, за исключением последнего апперкота.

Раунд 8: Либо мы победим по решению судей, либо нужно наседать на него, наседать на него до самого конца. Понял? Он тоже вымотан. Он хочет отдохнуть. Не позволяй ему отдыхать. Ты в лучшей форме», — приводит слова из угла Хрговича аккаунт The Ring в социальной сети Х.

Поединок завершился в девятом раунде победой хорвата нокаутом. Угол Итаумы выбросил полотенце, просигнализировав, что британец не сможет продолжить бой.