Тренер Гассиева оценил победу Хрговича в титульном поединке с Итаумой

Антон Кадушин, тренер чемпиона WBA в супертяжёлом весе Мурата Гассиева, прокомментировал победу Филипа Хрговича над Мозесом Итаумой в титульном поединке IBF, заявив, что для него исход боя не стал неожиданностью, и выразил надежду, что молодой британский боксёр сможет окрепнуть после поражения.

«Для меня ничего удивительного не произошло. Для меня Хргович и был фаворитом. Итаума ещё очень молод. Он ещё не способен боксировать на таком уровне со взрослыми и опытными тяжеловесами. В любом случае Итаума получил опыт. И вот сейчас нужно проявлять чемпионский характер для возвращения. Я даже желаю Итауме через такое поражение окрепнуть.

Давайте вспомним, что Саулю Альваресу поражение от Мейвезера пошло на пользу. И сейчас мы увидим — действительно ли у Итаумы чемпионские задатки. А боксёр он, безусловно, талантливый. И на месте его команды я бы четыре-пять лет посвятил тому, чтобы по‑настоящему окрепнуть, после чего заходить в чемпионскую гонку тяжеловесов. Искренне желаю ему не сломаться, а вернуться ещё сильнее», — приводит слова Кадушина «Матч ТВ».