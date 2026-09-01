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Валентина Шевченко снялась с боя с Наталией Силвой на UFC 332 из-за травмы

Валентина Шевченко снялась с боя с Наталией Силвой на UFC 332 из-за травмы
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко не сможет провести поединок против бразильянки Наталии Силвы, который был запланирован на турнир UFC 332, из-за полученной травмы. Бой должен был состояться 3 октября в Солт-Лейк-Сити, США.

«Валентина Шевченко выбывает из боя против Наталии Силвы из-за травмы. Бой, как сообщалось ранее, должен был стать главным событием UFC 332 3 октября в Солт-Лейк-Сити», — говорится в сообщении Championship Rounds в социальной сети Х.

Валентине Шевченко 38 лет. Уроженка Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC.

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Источник: Валентина Шевченко проведёт 14-й титульный бой в карьере на UFC 332
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