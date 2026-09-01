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Царукян: хочу побить рекорд Махачева по защитам титула в лёгком весе

Царукян: хочу побить рекорд Махачева по защитам титула в лёгком весе
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, что в случае завоевания чемпионского пояса UFC в лёгком весе хочет провести как минимум пять защит титула и побить рекорд бывшего чемпиона дивизиона Ислама Махачева, который четырежды защитил титул.

Махачев ранее освободил пояс в лёгком дивизионе и поднялся в полусредний вес, где завоевал чемпионский титул.

«Хочу ли провести реванш с Махачевым? Пока нет. Как минимум пять защит титула. Я хочу побить рекорд в лёгком весе. Ислам провёл четыре защиты, поэтому хочу сделать пять, а там посмотрим: либо завершу карьеру, либо поднимусь в 170 фунтов, потому что мне нужно набрать вес для выступлений в полусреднем дивизионе», — сказал Царукян в подкасте Deep Water от UFC.

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