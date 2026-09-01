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Фьюри подтвердил, что бой против Джошуа пройдёт в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден»

Фьюри подтвердил, что бой против Джошуа пройдёт в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден»
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа подтвердил, что его бой с экс-чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в категории до 120 кг соотечественником Тайсоном Фьюри пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Фьюри опубликовал в социальных сетях афишу поединка, на которой указано место его проведения. Британец также сопроводил публикацию сообщением.

Фото: Соцсети

«Какое место — Нью-Йорк, какая арена — MSG, какой бой — Фьюри против Джошуа. Земля возможностей. Какой же это будет уикенд для парней, которые оторвутся в Нью-Йорке. Легендарно! Скоро, парни», — написал Фьюри в социальных сетях.

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