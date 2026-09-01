15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян предположил, кто может стать следующим соперником Пэдди Пимблетта

Царукян предположил, кто может стать следующим соперником Пэдди Пимблетта
Комментарии

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян предположил, что следующим соперником британского бойца Пэдди Пимблетта может стать бывший чемпион организации Макс Холлоуэй.

«Мне кажется, они хотят снова дать Пэдди возможность подраться за титул, поэтому устроят ему лёгкий бой ради денег. Думаю, он может победить Макса Холлоуэя. Если посмотреть на борьбу Макса, там вообще ничего нет, понимаете? У Пэдди хотя бы есть тейкдауны. Раньше [у Холлоуэя] была хорошая защита от борьбы, но теперь уже нет. Она исчезла», — сказал Царукян в подкасте Deep Water от UFC.

В последнем бою Пимблетт победил удушающим приёмом бывшего спецназовца из Франции Бенуа Сен-Дени.

Материалы по теме
Царукян сказал, кто должен стать следующим соперником Илии Топурии в UFC
Комментарии