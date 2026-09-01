Царукян предположил, кто может стать следующим соперником Пэдди Пимблетта

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян предположил, что следующим соперником британского бойца Пэдди Пимблетта может стать бывший чемпион организации Макс Холлоуэй.

«Мне кажется, они хотят снова дать Пэдди возможность подраться за титул, поэтому устроят ему лёгкий бой ради денег. Думаю, он может победить Макса Холлоуэя. Если посмотреть на борьбу Макса, там вообще ничего нет, понимаете? У Пэдди хотя бы есть тейкдауны. Раньше [у Холлоуэя] была хорошая защита от борьбы, но теперь уже нет. Она исчезла», — сказал Царукян в подкасте Deep Water от UFC.

В последнем бою Пимблетт победил удушающим приёмом бывшего спецназовца из Франции Бенуа Сен-Дени.