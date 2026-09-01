Царукян назвал правило, которое бы хотел изменить в UFC

Российско-армянский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян, готовящийся к поединку против бразильца Маурисио Руффи на турнире UFC 331, заявил, что если бы у него была возможность изменить одно правило в смешанных единоборствах, он бы убрал раунды.

«Никаких раундов. Просто выходишь туда на 25 минут. Никаких раундов, никаких остановок. Как в настоящей уличной драке», — сказал Царукян в подкасте Deep Water от UFC.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.