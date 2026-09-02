Главный тренер сборной России по боксу: нужно пахать, засучив рукава. Грызть землю

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о ходе чемпионата России, отметив высокую конкуренцию во всех весовых категориях.

«На чемпионате России все веса хорошие, конкурентные. Нет такого, что где-то проседание. Везде есть призёры, чемпионы международных турниров. Плюс хорошо, что руководство разрешило сделать жеребьёвку, развести самых сильных боксёров. Руководство вообще внимательно относится, выполняет наши просьбы, за что им большое спасибо. А нам надо работать, пахать, засучив рукава. Грызть землю, чтобы добиться хорошего результата для нашей страны. Для этого мы и работаем. Выигрывает сильнейший, и на турниры тоже ездят сильнейшие. Мы так долго ждали допуска, а теперь нужно показывать себя», — сказал Виктор Фархутдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.