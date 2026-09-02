«Ты, ******, картошка». Тилл раскритиковал Кормье за поддержку Усмана Нурмагомедова

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье за поддержку действий Усмана Нурмагомедова после поражения его брата Умара в бою с Сонг Ядонгом. Напомним, Усман сразу после нокаута выбежал в октагон и чуть не ударил Ядонга локтём.

«Почему Кормье всегда занимает оборонительную позицию, когда речь идёт о Нурмагомедовых? Меня это реально озадачивает. Ты как человек, работающий на промоушен, должен был сказать, что ему не стоило вот так врываться в октагон. Парень празднует свой большой нокаут над огромным именем. Но каким-то образом ты нашёл способ его защищать, ты, маленькая картошка. Почему, почему, почему?

Буду честен: несмотря на то что я считаю тебя одним из величайших бойцов в истории UFC, твои взгляды и то, как ты ведёшь себя как лояльный человек, — просто чертово дерьмо. Перестань комментировать и иди работай послом лагеря для толстяков, ты, ******, картошка. Ты постоянно находишь оправдания для этой стороны», — написал Тилл на своей странице в социальной сети Х.