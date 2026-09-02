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«Он определённо переборщил». Дана Уайт — о поведении Усмана Нурмагомедова на UFC в Шанхае

«Он определённо переборщил». Дана Уайт — о поведении Усмана Нурмагомедова на UFC в Шанхае
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Президент UFC Дана Уайт высказался о поведении непобеждённого чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

– Некоторые говорят, что Усман [Нурмагомедов] перегнул палку, когда чуть не ударил Сонга…
– Тогда он определённо переборщил, да, я с этим согласен, — сказал Дана на пресс-конференции.

Напомним, в Шанхае дрался родной брат Усмана – Умар Нурмагомедов. Китаец Сонг Ядонг отправил Умара в нокаут во втором раунде. После этого Усман сразу же перепрыгнул через ограждение и вошёл в октагон, чтобы проверить состояние брата. В этот момент он столкнулся с праздновавшим победу Ядонгом. Некоторые эксперты считают, что россиянин пытался ударить китайца локтем. Усман же заявил, что не намеревался причинить китайцу вред.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов
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Усман Нурмагомедов чуть не ударил Ядонга локтем, спеша к брату после его поражения
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