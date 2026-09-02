«Он определённо переборщил». Дана Уайт — о поведении Усмана Нурмагомедова на UFC в Шанхае

Президент UFC Дана Уайт высказался о поведении непобеждённого чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

– Некоторые говорят, что Усман [Нурмагомедов] перегнул палку, когда чуть не ударил Сонга…

– Тогда он определённо переборщил, да, я с этим согласен, — сказал Дана на пресс-конференции.

Напомним, в Шанхае дрался родной брат Усмана – Умар Нурмагомедов. Китаец Сонг Ядонг отправил Умара в нокаут во втором раунде. После этого Усман сразу же перепрыгнул через ограждение и вошёл в октагон, чтобы проверить состояние брата. В этот момент он столкнулся с праздновавшим победу Ядонгом. Некоторые эксперты считают, что россиянин пытался ударить китайца локтем. Усман же заявил, что не намеревался причинить китайцу вред.