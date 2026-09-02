Забит Магомедшарипов ответил, считает ли Махачева лучшим бойцом в истории UFC

Бывший топовый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов ответил, считает ли действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом в истории организации.

— Можно ли Ислама Махачева после того, как он защитил титул в бою с Иэном Гэрри и вышел на серию из 17 побед, считать лучшим в истории UFC?

— Да, я так считаю, он это доказал, Ислам лучший, — сказал Магомедшарипов во время пресс-конференции.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 29 побед и одно поражение.