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Забит Магомедшарипов ответил, считает ли Махачева лучшим бойцом в истории UFC

Забит Магомедшарипов ответил, считает ли Махачева лучшим бойцом в истории UFC
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Бывший топовый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов ответил, считает ли действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом в истории организации.

— Можно ли Ислама Махачева после того, как он защитил титул в бою с Иэном Гэрри и вышел на серию из 17 побед, считать лучшим в истории UFC?
— Да, я так считаю, он это доказал, Ислам лучший, — сказал Магомедшарипов во время пресс-конференции.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 29 побед и одно поражение.

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