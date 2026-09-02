Александр Усик обратился к Мозесу Итауме после первого поражения в профессиональном боксе

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО/ТКО) обратился к 21-летнему британцу Мозесу Итауме после поражения техническим нокаутом в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, которое стало для Мозеса первым на профессиональном уровне. На кону боя стоял титул IBF в супертяжёлом весе.

«Мозес, это не конец. Вернись сильнее, продолжай двигаться вперёд. Твой путь только начался», – написал Усик на своей странице в социальной сети Х.

Теперь Мозес имеет в своём профессиональном рекорде 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи британский боксёр дебютировал в январе 2023 года. Итаума также входил в национальную команду Великобритании по боксу, став чемпионом мира среди молодёжи до 19 лет (2022) и трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров (2018, 2019, 2022).