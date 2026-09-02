Анкалаев: Коста уже трижды отказался от боя со мной — я бы тоже не хотел драться с собой

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил, что экс-претендент на пояс UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста в третий раз отказался принимать поединок против него.

«Сегодня моя команда сообщила, что Пауло Коста уже в третий раз отказался от боя со мной – я бы тоже отказался со мной драться. Я хочу сразиться с Костой не потому, что это лёгкий бой – он великолепный соперник. Хочу проверить навыки в поединке с ним. В этом нет ничего личного», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд Магомеда Анкалаева в ММА составляет 22 победы, два поражения, также один бой закончился ничьей и ещё один поединок был признан несостоявшимся.