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Забит Магомедшарипов отреагировал на неожиданное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

Забит Магомедшарипов отреагировал на неожиданное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом
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Бывший топовый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов отреагировал на неожиданное поражение экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова нокаутом во втором раунде боя с китайцем Сонг Ядонгом, который состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Это бои – такое бывает, ничего страшного. Думаю, Умар вернётся. Для него это не проблема. Он хорошо готовился к этому бою, но я думаю, что это был случайный удар. От такого никто не застрахован», – сказал Магомедшарипов во время пресс-конференции.

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