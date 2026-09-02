Забит Магомедшарипов отреагировал на неожиданное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

Бывший топовый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов отреагировал на неожиданное поражение экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Умара Нурмагомедова нокаутом во втором раунде боя с китайцем Сонг Ядонгом, который состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Это бои – такое бывает, ничего страшного. Думаю, Умар вернётся. Для него это не проблема. Он хорошо готовился к этому бою, но я думаю, что это был случайный удар. От такого никто не застрахован», – сказал Магомедшарипов во время пресс-конференции.