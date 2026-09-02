Иржи Прохазка проведёт следующий бой против непобеждённого бойца UFC в ноябре — инсайдер

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка проведёт следующий поединок против непобеждённого бойца UFC, выступающего в категории до 93 кг, новозеландца Навахо Стирлинга на турнире UFC Fight Night 294, который должен пройти 21 ноября в Катаре (Доха). Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником Realkevink на своей странице в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Прохазка имеет 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В своём профессиональном рекорде Стирлинг имеет 11 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.