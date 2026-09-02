Забит Магомедшарипов ответил, собирается ли возобновлять карьеру в ММА

Бывший топовый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов ответил, собирается ли возобновлять карьеру в смешанных единоборствах.

«Я люблю бороться, люблю грэпплинг. Думаю, буду дальше выступать. В ММА, мне кажется, уже старый, чтобы возвращаться. А бороться можно. Как я оцениваю уровень нынешних топов UFC? Все растут, все набирают. Я считаю, что и я окреп. Когда дрался, не хватало физики. Если бы я выступал, думаю, мне легче было бы. В зале себя хорошо чувствую. Не знаю, как будет на арене», – сказал Магомедшарипов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.