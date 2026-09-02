Легенду кикбоксинга Бадра Хари арестовали по подозрению в угрозах — De Telegraaf

Легендарный нидерландский кикбоксёр, выступавший в тяжёлом весе, Бадр Хари был снова арестован полицией Амстердама утром во вторник, 1 сентября, в районе Бёйтенвелдёрт по подозрению в угрозах и оскорблениях. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Согласно имеющейся информации, представители полиции Амстердама подтвердили факт ареста 41-летнего мужчины по обвинению в угрожающем поведении и оскорблениях, не называя имя публично из соображений конфиденциальности. Однако адвокат спортсмена Джем Полат и издание De Telegraaf со ссылкой на собственные источники подтвердили, что задержан именно Хари.

Представители органов правопорядка не сообщили, когда будет подтверждена личность подозреваемого или объявлено о предъявлении официальных обвинений.

При этом осенью 2025 года прокуратура Нидерландов заключила с Хари сделку о признании вины по делу о домашнем насилии в отношении его бывшей жены Дафны Романи. За нападения, совершённые на неё в сентябре 2024 и феврале 2025 года, он отбыл три дня в предварительном заключении и получил наказание в виде 24 часов общественных работ, штрафа и запрета на приближение.