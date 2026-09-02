«Настоящий мужик». Усман Нурмагомедов — о Дане Уайте

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал совместное фото с президентом UFC Даной Уайтом, дав ему краткую характеристику.

«Настоящий мужик», — подписал фото Нурмагомедов, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.