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Уайт впервые прокомментировал сенсационную победу Ядонга нокаутом в бою с Нурмагомедовым

Уайт впервые прокомментировал сенсационную победу Ядонга нокаутом в бою с Нурмагомедовым
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Президент UFC Дана Уайт впервые прокомментировал неожиданную победу нокаутом китайца Сонг Ядонга в бою с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Просто вау! Сонг выглядел невероятно и сделал всё, что от него требовалось в своей родной стране. Лучшей победы и быть не могло», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Профессиональный рекорд Сонг Ядонга в ММА составляет 24 победы, девять поражений, а также один поединок закончился ничьей и ещё один бой был признан несостоявшимся. Ядонг начал тренироваться в академии ушу, а профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2013 году в возрасте 15 лет.

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