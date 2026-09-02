Президент бойцовского клуба «Ахмат» Бичуев высказался о поражении Нурмагомедова от Ядонга

Президент клуба «Ахмат» Мурад Бичуев прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова от Сонг Ядонга на UFC Fight Night 286 в Шанхае. Во втором раунде китайский боец нокаутировал россиянина.

«Нурмагомедов слишком открыто полез в проход. Было видно, что комбинация Ядонга наработана. Он специально перед ударом опустился на уровень ниже и сразу снизу выкинул удар. И последние удары были лишними в плане сохранения здоровья бойца. Сейчас надо точно определить область точки, куда Ядонг попал.

От попаданий в шею могут быть серьёзные травмы. Таким ударом можно сдвинуть диск шейного отдела. Удары в висок или челюсть тоже отражаются на здоровье, но такие удары в шею несут в себе дополнительный риск травмы шейного отдела позвоночника. Пусть восстановится, сделает анализы и вернётся в строй. Желаю ему здоровья», — приводит слова Бичуева «Сила Спорта».