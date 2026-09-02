Абдель-Азиз обвинил журналиста в травле команды Хабиба Нурмагомедова после поражения Умара

Менеджер UFC Али Абдель-Азиз резко ответил журналисту Ариэлю Хельвани, обвинив его в негативном освещении ситуации вокруг команды Хабиба Нурмагомедова после поражения Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night 286.

«Ариэль Хелвани, твой постоянный негатив в адрес Хабиба и его команды уже достал. Усман Нурмагомедов был эмоционально подавлен и убит горем из-за того, что произошло с его братом. Когда дело касается семьи, эмоции могут взять верх, и любой из нас способен отреагировать сгоряча.

Сегодня я поговорил с Юрайей Фейбером, и он сказал мне, что на протяжении всей этой ситуации команда вела себя исключительно уважительно и достойно.

Ариэль, ты охотник за сенсациями. Ты ищешь драму в моменты, когда люди переживают трудные времена, и превращаешь это в контент. Именно поэтому никто из нас не хочет давать тебе интервью. Можешь и дальше гоняться за скандалами. А мы будем продолжать заботиться о своих», — написал Абдель-Азиз в своём аккаунте в социальной сети Х.