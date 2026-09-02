Тренер Махачева раскрыл сроки возвращения бойца в октагон

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, допустил, что российский боец может провести следующий поединок в декабре 2026 года, и отметил, что соперник будет определён промоушеном.

— Известно, что Ислам хочет провести ещё один бой до Рамадана. Значит ли это, что его следующий бой может состояться уже в конце этого года?

— Возможно всё, начиная с декабрьского турнира — если UFC предложит дату в декабре, а Ислам согласится на неё. При этом я не говорю о сопернике, так как Ислам будет драться с тем, кого ему предложат, — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».

Напомним, 15 августа Махачев победил ирландца Иэна Гэрри в главном поединке турнира UFC 330 в Филадельфии единогласным решением судей.