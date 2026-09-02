Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс проведут реванш в борцовском поединке на RAF 13 18 сентября

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и бразильский боец Гилберт Бёрнс встретятся в соглавном событии турнира RAF 13, который состоится 18 сентября в Майами. Бой пройдёт по правилам вольной борьбы в промежуточном весе.

Фото: RAF

Чимаев и Бёрнс уже встречались в октагоне в 2022 году на UFC 273. Тогда россиянин победил единогласным решением судей.

Для Чимаева это будет третий выход на ковёр RAF за четыре месяца. В июне он победил Диллона Дэниса на RAF 10, а уже в эту субботу проведёт поединок против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в главном бою RAF в Москве. В последнем выступлении в UFC в мае Чимаев потерял титул чемпиона в среднем весе, уступив Шону Стрикленду.

Бёрнс завершил карьеру в ММА в апреле после поражения от Майка Малотта на UFC Winnipeg. Бразильский боец заявил, что продолжит участвовать в соревнованиях по грэпплингу. В июне он победил сабмишеном на турнире по джиу-джитсу. Для Бёрнса это будет дебют в RAF.

Главным событием RAF 13 станет защита пояса чемпиона в крузервейте Колби Ковингтоном против Белала Мухаммада.