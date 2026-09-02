«За эти деньги я бы даже вышел против Нганну». Хукер — о гонораре за бой на UFC 287

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер заявил, что за поединок с бывшим чемпионом лиги KSW Саладином Парнассом на турнире UFC Fight Night 287 в Париже 5 сентября он получит самый крупный гонорар в своей карьере.

«Если они платят мне столько за то, чтобы я дрался с новичками, буду делать это до самой смерти. Знаете, за такие деньги я бы даже вышел против Фрэнсиса Нганну. Это, безусловно, самый крупный гонорар в моей карьере», — приводит слова Хукера RMC Sport Combat в социальной сети Х.

Хукер выступает в качестве профессионального бойца ММА с 2009 года. В рекорде представителя Новой Зеландии 24 победы, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.