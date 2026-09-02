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«Он такой, какой есть». Эдди Хирн встал на защиту Иэна Гэрри после критики Даны Уайта

«Он такой, какой есть». Эдди Хирн встал на защиту Иэна Гэрри после критики Даны Уайта
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Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Иэна Мачадо Гэрри, ответил на критику президента UFC Даны Уайта, заявив, что ирландский боец не должен менять свой стиль и манеру поведения.

«Иэн — очень интересная личность. Понимаю мнение Даны, который говорит: «Он слишком добрый, проявляет слишком много уважения». Но Иэн именно такой, он не станет вдруг менять своё поведение, начинать кричать и проявлять неуважение. Кэти Тейлор тоже не станет так делать. Поэтому в данном случае нужно принимать таким, какой он есть — человеком и спортсменом Иэном Мачадо Гэрри.

Он очень уважительный парень и относится к Исламу [Махачеву] с большим уважением. Он просто был честен. Должен ли он был пойти вперёд и больше рисковать в пятом раунде? Послушайте, бой был близким. Нельзя сказать, что его просто переиграли, потому что это был очень, очень равный поединок. Иэн — невероятно талантливый боец», — приводит слова Хирна издание Bloody Elbow.

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