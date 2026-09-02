«Он такой, какой есть». Эдди Хирн встал на защиту Иэна Гэрри после критики Даны Уайта

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Иэна Мачадо Гэрри, ответил на критику президента UFC Даны Уайта, заявив, что ирландский боец не должен менять свой стиль и манеру поведения.

«Иэн — очень интересная личность. Понимаю мнение Даны, который говорит: «Он слишком добрый, проявляет слишком много уважения». Но Иэн именно такой, он не станет вдруг менять своё поведение, начинать кричать и проявлять неуважение. Кэти Тейлор тоже не станет так делать. Поэтому в данном случае нужно принимать таким, какой он есть — человеком и спортсменом Иэном Мачадо Гэрри.

Он очень уважительный парень и относится к Исламу [Махачеву] с большим уважением. Он просто был честен. Должен ли он был пойти вперёд и больше рисковать в пятом раунде? Послушайте, бой был близким. Нельзя сказать, что его просто переиграли, потому что это был очень, очень равный поединок. Иэн — невероятно талантливый боец», — приводит слова Хирна издание Bloody Elbow.