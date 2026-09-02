Том Аспиналл ещё не получил медицинского допуска для проведения поединков

Эдди Хирн, менеджер чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла, заявил, что британскому бойцу требуются дополнительные медицинские проверки на глаза перед тем, как он сможет вернуться в октагон.

«Он находится на контракте. Единственное, что нам нужно понять, так это когда Том Аспиналл будет готов вернуться. И речь не о том, когда он будет готов с психологической точки зрения, а о разрешении комиссии с учётом его травм. И это показывает, через что ему пришлось пройти, потому что если комиссия не позволит ему драться, значит, травмы действительно были серьёзными. Не говорю, что сейчас именно такая ситуация, но для его возвращения нам нужно дождаться этого момента.

Он мотивирован, и я пока не могу назвать точную дату. Но могу сказать, что он хочет вернуться в октагон сразу, как только физически будет к этому готов. Всё зависит от того, будет ли он готов. Он тренируется. Думаю, ему придётся пройти дополнительные обследования, чтобы убедиться, что он действительно может вернуться, но он хочет драться», — приводит слова Хирна издание Bloody Elbow.