Тайсон Фьюри обвинил Энтони Джошуа в трусости и обмане

Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в категории до 120 кг Тайсон Фьюри опубликовал резкое заявление, адресованное 36-летнему бывшему чемпиону мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, в котором назвал его трусом и обвинил в многолетнем обмане.

«Джошуа, ты где? Сделка до сих пор не заключена, это начинает утомлять. Готов драться в любом месте, которое упоминалось. Англия, Ирландия, Вегас, Нью-Йорк, снова Англия, снова Ирландия, снова Нью-Йорк. Послушай, я каждый раз отвечал: «Да, да, да, да, да». Никаких условий. По правде говоря, мне кажется, что ты трусишь. Мне кажется, ты не хочешь драться и просто всех обманываешь. Чувствую это. Ты годами этим занимался. У тебя было много возможностей сразиться со мной, но в глубине души ты этого не хотел.

Что ж, давай посмотрим, хватит ли у тебя духу в последний раз выйти на ринг. Нам обоим по 37–38 лет. Это же просто драка. Боксёрский поединок. Тебя уже много раз отправляли в нокдаун. Может, пару раз ты и не выстоишь. Ну и что, что самое худшее может случиться? Я тебя уделаю на все сто, но ничего такого, чего бы не делали раньше, не произойдёт», — сказал Джошуа в видео, опубликованном на странице боксёра в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что бой Фьюри — Джошуа пройдёт 20 ноября в Нью-Йорке.