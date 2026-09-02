Промоутер Дмитрия Бивола опроверг информацию о $ 40 млн за бой с Бетербиевым

Промоутер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола Эдди Хирн опроверг сообщения, что российскому боксёру поступало предложение в $ 40 млн за третий бой против Артура Бетербиева.

– Такого предложения никогда не поступало. Если бы пришло хоть сколько-нибудь разумное предложение, боя с Каллумом Смитом не было бы — Дмитрий Бивол освободил бы титул и вышел против Бетербиева. Но я рад, что этого не произошло, потому что Каллум уже давно заслужил шанс, и это будет великолепный бой.

– Значит, сообщения о грандиозном предложении от IBA провести трилогию в России оказались ложными?

– Мы никогда не получали ни предложения, ни каких-либо сообщений от IBA по поводу этого боя. Посмотрим, кто выиграет этот бой [Бивол или Смит], думаю, победитель сразится с Бенавидесом или Бетербиевым, – приводит слова Хирна портал Boxing Scene.