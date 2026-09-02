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Дана Уайт рассказал, когда будет объявлен новый главный бой для UFC 332

Дана Уайт рассказал, когда будет объявлен новый главный бой для UFC 332
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что новый главный бой турнира UFC 332, который состоится 3 октября в Солт-Лейк-Сити, будет объявлен на этой неделе.

Изначально главным событием вечера должен был стать титульный бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Наталией Сильвой, но он сорвался из-за травмы 38-летней чемпионки. Уайт подтвердил, что обновление по главному бою будет объявлено в ближайшие дни.

«Да, бой будет объявлен на этой неделе», — ответил Уайт на вопрос во время пресс-конференции.

На данный момент для UFC 332 подтверждены восемь боёв, все в трёхраундовом формате. Среди них: Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт, Джонни Уокер — Мик Паркин, Марвин Веттори — Исмаил Наурдиев, Атеба Готье — Роман Копылов, а также Рафаэль дос Аньос — Александр Эрнандес.

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