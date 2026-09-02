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Гейджи заявил, что предпочёл бы бой с Макгрегором поединкам с Оливейрой и Холлоуэем

Гейджи заявил, что предпочёл бы бой с Макгрегором поединкам с Оливейрой и Холлоуэем
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Чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи высказался о желании провести поединок с бывшим чемпионом в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.

«Если бы я мог выбрать кого-то, с кем подрался бы снова, это были бы Оливейра или Холлоуэй, но так как Топурия побил их, буду оправдывать это для себя, как будто я отомстил за них. Наверное, Макгрегор, было бы весело заткнуть его», — приводит слова Гейджи Championship Rounds в социальной сети Х.

37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в лёгком весе 15 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде непобеждённого ранее Илию Топурию.

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