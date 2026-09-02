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Умар Нурмагомедов: это ещё не конец, пока я не выиграю

Умар Нурмагомедов: это ещё не конец, пока я не выиграю
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Боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов, потерпевший поражение нокаутом от Сонг Ядонга на UFC Fight Night 286, опубликовал короткое сообщение в социальных сетях, в котором заявил, что не собирается сдаваться.

«Это ещё не конец, пока я не выиграю. Иншаллах», — написал Умар Нурмагомедов.

29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае Умар Нурмагомедов проиграл Сонг Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере при 20 победах. Ранее Умар уже заявлял, что не собирается унывать, и сообщал, что вернулся в зал и продолжил работу.

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Умар Нурмагомедов провёл ударную тренировку, сбрасывая вес:

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