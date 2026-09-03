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Дана Уайт: Гейджи изменил всю свою жизнь. Теперь у него впереди важные решения

Дана Уайт: Гейджи изменил всю свою жизнь. Теперь у него впереди важные решения
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона в лёгком весе Джастина Гейджи над Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме и высказался о будущем американца.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«У Джастина до сих пор болят руки. И он даже не был тем основным соперником, которого мы рассматривали на этот бой. Он пришёл, вышел в клетку и великолепно победил. Он буквально изменил всю свою жизнь. Теперь у него впереди есть важные решения, которые нужно принять», — приводит слова Уайта Kimura в социальной сети Х.

37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в лёгком весе 15 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде непобеждённого ранее испано-грузина Илию Топурию.

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