Дана Уайт: Гейджи изменил всю свою жизнь. Теперь у него впереди важные решения

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона в лёгком весе Джастина Гейджи над Илией Топурией на турнире UFC в Белом доме и высказался о будущем американца.

«У Джастина до сих пор болят руки. И он даже не был тем основным соперником, которого мы рассматривали на этот бой. Он пришёл, вышел в клетку и великолепно победил. Он буквально изменил всю свою жизнь. Теперь у него впереди есть важные решения, которые нужно принять», — приводит слова Уайта Kimura в социальной сети Х.

37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в лёгком весе 15 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде непобеждённого ранее испано-грузина Илию Топурию.