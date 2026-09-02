Энтони Смит проведёт следующий бой в Gamebred FC 2 октября в Доминикане

Энтони Смит, бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе, проведёт следующий бой в рамках Гран-при тяжеловесов Gamebred FC 2 октября в Доминиканской Республике с Джорданом Хайдерманом. Поединок станет главным событием вечера и будет транслироваться на DAZN. Для Смита это будет второй бой под эгидой Gamebred FC. В апреле он победил сабмишеном ветерана UFC Чейза Шермана.

Бой проходит на фоне юридических проблем Смита. В США ему предъявлены обвинения, включая попытку совершения тяжкого преступления, террористические угрозы и два эпизода незаконного лишения свободы. Смит не признал вину. Судья разрешил ему покинуть страну для участия в поединке. Следующее слушание по делу назначено на 21 сентября.

«В связи с объявлением о возвращении Энтони Смита в клетку Gamebred FC хочу напрямую рассказать о позиции нашей организации. Энтони предъявлены серьёзные обвинения, и, как и любой человек в этой стране, он имеет право на надлежащую правовую процедуру и презумпцию невиновности, пока его дело проходит через суд. Он не признал себя виновным, этот процесс должен пройти полностью и справедливо, в установленные законом сроки, без того, чтобы промоушен, заголовки в СМИ или общественное мнение опережали факты.

У Энтони также есть семья, которую ему нужно обеспечивать, а выступления — это способ зарабатывать на жизнь. Лишать его возможности зарабатывать до того, как он получит возможность представить свою позицию в суде, — не то, что Gamebred FC готов делать по отношению к нему или людям, которые от него зависят. Мы с Хорхе знаем Энтони и его семью много лет. За всё это время мы видели вблизи любящего и преданного мужа и отца — и ничего другого. Это не значит, что мы закрываем глаза на сообщения об обвинениях. Это значит, что мы также знаем: в этой истории есть больше, чем попало в заголовки. Считаем, что Энтони заслуживает возможности полностью рассказать свою версию в соответствующей инстанции, а не через спекуляции.

Наша дальнейшая поддержка Энтони не является оценкой конкретных обстоятельств дела, их должен установить суд, как и положено. Это заявление о справедливости, соблюдении надлежащей правовой процедуры, что мы поддерживаем человека, которого знаем, пока не появятся веские основания поступить иначе. Мы больше не будем комментировать судебное разбирательство и просим уважать частную жизнь Энтони и его семьи, пока этот процесс продолжается», — приводит слова президента Gamebred FC Лекса Макмэна пресс-служба организации.