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«Подписывай, здоровяк». Фьюри и Майк Тайсон призвали Джошуа подписать контракт на бой

«Подписывай, здоровяк». Фьюри и Майк Тайсон призвали Джошуа подписать контракт на бой
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Экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в категории до 120 кг Тайсон Фьюри и член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон в совместном видео обратились к британцу Энтони Джошуа с призывом подписать контракт на бой.

«Эй, Эй-Джей, подписывай контракт, здоровяк. Он боится, потому что я на 100% отправлю его в нокаут. Подписывай контракт, здоровяк. Получишь по подбородку», — сказал Фьюри в видео, опубликованном в социальной сети.

Ранее сообщалось, что бой Фьюри — Джошуа пройдёт 20 ноября в Нью-Йорке.

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