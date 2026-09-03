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Сонг Ядонг показал, как отрабатывал апперкот перед боем с Умаром Нурмагомедовым

Сонг Ядонг показал, как отрабатывал апперкот перед боем с Умаром Нурмагомедовым
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Китайский боец Сонг Ядонг, нокаутировавший россиянина Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night 286, опубликовал видео тренировки перед боем, в котором отрабатывал апперкот.

«Ничего не было случайным. Я знал, что мне нужно делать. Я пришёл подготовленным», — подписал ролик Ядонг в социальной сети.

29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова во втором раунде. Китайский боец нанёс точный апперкот, после которого россиянин рухнул на канвас. Для Умара это поражение стало вторым в карьере при 20 победах. Ядонг после победы заявил, что заслуживает титульного боя.

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